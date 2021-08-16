زاخاروفا تسخر من بيان وجهته 60 دولة لـ"طالبان"

نصحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدول التي وقعت على بيان موجه إلى حركة "طالبان" بإرسال الطائرات إلى أفغانستان بدلا من المناشدات عبر الإنترنت.

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وعلقت زاخاروفا على تقارير إعلامية تفيد بأن أكثر من 60 دولة وقعت على بيان يحث حركة "طالبان" على السماح لجميع الراغبين بمغادرة أفغانستان بعد سيطرة الحركة على كامل أراضي البلاد.

وكتبت: "متى سترسل عشرات الدول هذه طائرات إلى أفغانستان كي يتمكن جميع الراغبين من الاستفادة من هذه الطائرات للمغادرة إلى الدول التي خاضت على مدار 20 عاما عمليتها في أراضي أفغانستان؟ أم أن لا شيء غير دعوتين موجهتين عبر الإنترنت سيتم تقديمهما من أجل حماية الناس من قبل الذين كانوا ينظمون الحياة في أفغانستان خلال العقدين الماضيين؟".

وأشارت زاخاروفا إلى أن جميع المواطنين الأفغان الذين قرروا مغادرة البلاد يتواجدون في مطار كابل لكن الدول التي وقعت البيان لا تبدي حماسا في إجلائهم.

وتفيد وسائل الإعلام بأن الفوضى تسود حاليا مطار حامد كرزاي الدولي في كابل حيث يحاول الدبلوماسيون الأجانب وأعداد كبيرة من المواطنين الأفغان مغادرة البلاد بأسرع ما يمكن.

المصدر: "راديو سبوتنيك"