أفغانستان.. نجل أحمد شاه مسعود يغادر البلاد بعد سيطرة "طالبان"

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن أحمد مسعود نجل القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، غادر البلاد من ولاية بنجشير شمالي كابل على متن مروحية عسكرية يرافقه عدد من الشخصيات.

وأظهرت لقطات الفيديو تنقل أحمد مسعود من مكان تواجد الطائرة العسكرية برفقة عدد من عناصره اليوم الاثنين من بنجشير.

كما أفادت المصادر بأن أحمد مسعود طالب شخصيا جميع المقيمين وإقليم بنجشير برفض الكشف في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة عن وجهته.

يذكر أن ولاية بنجشير الأفغانية لا تزال الولاية الوحيدة التي لم يدخلها عناصر حركة "طالبان".

المصدر: "سبوتنيك"