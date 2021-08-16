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اتساع رقعة حرائق الغابات خارج القدس وإسرائيل تطلب المساعدة الدولية (فيديو)

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اتساع رقعة حرائق الغابات خارج القدس وإسرائيل تطلب المساعدة الدولية (فيديو)
RT
توسع رقعة حرائق الغابات خارج القدس ورئيس وزراء إسرائيل يطلب المساعدة الدولية
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اتسعت رقعة حرائق الغابات خارج القدس يوم الاثنين بعد فشل رجال الإطفاء في السيطرة على ألسنة اللهب.

وأفادت مراسلة RT بأن رجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق الغابات خارج القدس قاموا بإخلاء المزيد من التجمعات السكانية يوم الاثنين.

وأشارت إلى وصول إلى بلدتي عين نقوبا وعين رافة استعدادا لاحتمال إخلاء المزيد من السكان بسبب اتساع رقعة الحريق، مضيفة أن السلطات بدأت بإخلاء مواقف السيارات في مستشفى هداسا عين كارم غرب القدس بسبب تمدد الحرائق.

وذكرت مراسلتنا أن إسرائيل تتوجه نحو طلب المساعدة الدولية في إخماد الحرائق، حيث قالت قناة 'كان' الإسرائيلية إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أصدر تعليمات بطلب المساعدة الدولية لإطفاء الحرائق المندلعة في جبال القدس.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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