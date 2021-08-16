القوات الأمريكية تجلي كلابها من أفغانستان (فيديو)

نشرت شبكة abcnews فيديو يظهر عملية إجلاء القوات الأمريكية لكلابها العسكرية من أفغانستان إلى جانب مسؤولين، بعد سيطرة "حركة طالبان" على أفغانستان.

وكانت الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الأكبر من حيث عدد القوات في أفغانستان، بدأت منذ الربيع الماضي وضع خطط لإجلاء المترجمين الأفغان الذين تعاونوا معها وعائلاتهم من البلاد وسط مخاوف من استهدافهم لغايات انتقامية من قبل مسلحي "طالبان" بعد خروج القوات الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم 30 يوليو الماضي عن وصول أول دفعة من المواطنين الأفغان الذين عملوا لحساب الجيش الأمريكي إلى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع إعادة توطين حوالي 2500 أفغاني وحوالي 700 من المتقدمين للحصول على تأشيرة وأفراد أسرهم المباشرين في الأسابيع المقبلة.

المصدر: RT