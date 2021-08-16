طهران: عقدنا عدة جولات من المفاوضات مع الرياض ولا مانع من استئنافها

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن بلاده عقدت عدة جولات من المفاوضات مع السعودية، مشيرا إلى أنه "لا مانع من استئنافها".

وقال: "إيران تصر على مبدأ الحوار لوقف التوتر وتعزيز التعاون بين البلدين".

ورفض زاده التصريحات الإماراتية حول "عدم تنفيذ طهران التزاماتها النووية.

وقال: "هذه التصريحات تنم عن جهل أو أغراض سياسية ولا نعتبرها موقفا رسميا من أبو ظبي".

وأضاف: "نعتقد أن استمرار هكذا تصريحات سوف يضر بعلاقات البلدين".

وفي ما يخص أمن الملاحة في الخليج، أشار إلى أن "إيران ملتزمة بأمن واستقرار المياه الإقليمية وضمان أمن إمدادات الطاقة العالمية التي تمر من هذه المنطقة".

وأضاف: "نؤكد على أن أمن المياه الإقليمية يتحقق من خلال التعاون بين دول المنطقة والوجود والتدخل الخارجي هو سبب عدم الاستقرار في مياه الخليج".

المصدر: RT