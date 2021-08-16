 
مباشر

طهران: عقدنا عدة جولات من المفاوضات مع الرياض ولا مانع من استئنافها

أخبار العالم

طهران: عقدنا عدة جولات من المفاوضات مع الرياض ولا مانع من استئنافها
علما السعودية وإيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2j2

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن بلاده عقدت عدة جولات من المفاوضات مع السعودية، مشيرا إلى أنه "لا مانع من استئنافها".

وقال: "إيران تصر على مبدأ الحوار لوقف التوتر وتعزيز التعاون بين البلدين".

ورفض زاده التصريحات الإماراتية حول "عدم تنفيذ طهران التزاماتها النووية.

وقال: "هذه التصريحات تنم عن جهل أو أغراض سياسية ولا نعتبرها موقفا رسميا من أبو ظبي".

وأضاف: "نعتقد أن استمرار هكذا تصريحات سوف يضر بعلاقات البلدين".

وفي ما يخص أمن الملاحة في الخليج، أشار إلى أن "إيران ملتزمة بأمن واستقرار المياه الإقليمية وضمان أمن إمدادات الطاقة العالمية التي تمر من هذه المنطقة".

وأضاف: "نؤكد على أن أمن المياه الإقليمية يتحقق من خلال التعاون بين دول المنطقة والوجود والتدخل الخارجي هو سبب عدم الاستقرار في مياه الخليج".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا