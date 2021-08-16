"طالبان": الوضع في كابل تحت السيطرة ونفذنا حملة اعتقالات طالت المخالفين

أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد اليوم الاثنين أن الوضع في العاصمة كابل تحت السيطرة، محذرا من أن السلطات الجديدة ستعاقب كل من يتعدّى على ممتلكات المسؤولين السابقين.

وكتب مجاهد على صفحته في "تويتر" أن عددا من الأشخاص المتورطين في المخالفات تم اعتقالهم في المدينة.

وأضاف أنه "لا يسمح لأحد بدخول منازل المسؤولين السابقين وطلب سيارات منهم وتهديدهم"، متوعدا بأن مرتكبي هذه الأفعال "سيتم التعامل معهم بكل جدية وسوف يتعرضون للملاحقة الشديدة".

کابل ښار کې وضعیت د بشپړ کنترول کېدو به حال کې ده.

هغه خپل سري کسان چې په شرارت او آشوب یې لاس پورې کړی وو اکثره نیول شوی دی.

هیچاته اجازه نشته چې د پخوانیو چارواکو کورونو ته ورشي، د موټرو غوښتنه ترې وکړي او تهدید کړي، د هغوی مخه به په جدیت سره نیول کیږې، تر جدي تعقیب لاندې دي. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 16, 2021

وجاءت تصريحات مجاهد بعد يوم من إعلان "طالبان" عن بسط سيطرتها على أفغانستان بالكامل وانتقال إدارة البلاد حتى اتضاح نظام الحكم فيها إلى مجلس يضم شخصيات سياسية عدة، بينهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

المصدر: RT