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"طالبان": الوضع في كابل تحت السيطرة ونفذنا حملة اعتقالات طالت المخالفين

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YouTube / الأناضول
دورية لـ "طالبان" في كابل
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أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد اليوم الاثنين أن الوضع في العاصمة كابل تحت السيطرة، محذرا من أن السلطات الجديدة ستعاقب كل من يتعدّى على ممتلكات المسؤولين السابقين.

وكتب مجاهد على صفحته في "تويتر" أن عددا من الأشخاص المتورطين في المخالفات تم اعتقالهم في المدينة.

وأضاف أنه "لا يسمح لأحد بدخول منازل المسؤولين السابقين وطلب سيارات منهم وتهديدهم"، متوعدا بأن مرتكبي هذه الأفعال "سيتم التعامل معهم بكل جدية وسوف يتعرضون للملاحقة الشديدة".

وجاءت تصريحات مجاهد بعد يوم من إعلان "طالبان" عن بسط سيطرتها على أفغانستان بالكامل وانتقال إدارة البلاد حتى اتضاح نظام الحكم فيها إلى مجلس يضم شخصيات سياسية عدة، بينهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

المصدر: RT

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