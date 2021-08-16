بلجيكا ترسل طائرات عسكرية إلى كابل لإجلاء مواطنيها وموظفين أفغان

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية اليوم الاثنين، أن بلجيكا سترسل طائرات عسكرية إلى كابل لإجلاء المواطنين البلجيكيين والموظفين الأفغان.

إقرأ المزيد

وقالت وزيرة الخارجية صوفي ويلمز لصحيفة Le Soir البلجيكية اليومية إنه تم تنظيم إجلاء 47 بلجيكيا وأكثر من 20 أفغانيا عملوا في السفارة البلجيكية أو مع قوات الدفاع البلجيكي أو خدمة العمل الخارجي الأوروبي أو المديرية العامة للاقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن بلجيكا سترسل ثلاث طائرات نقل عسكرية، واحدة من طراز إيرباص 400M واثنتان من طراز لوكهيد سي -130.

المصدر: رويترز