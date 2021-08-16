الهند: أبوابنا مفتوحة للأقليات الأفغانية السيخية والهندوسية

أعلت وزارة الخارجية الهندية اليوم الاثنين أن الهند ستساعد أفراد الجالية السيخية والهندوسية الصغيرة في أفغانستان على القدوم إلى الهند.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أريندام باجشي في بيان "نحن على اتصال دائم بممثلي السيخ والهندوس الأفغان. سنعمل على تسهيل عودة أولئك الذين يرغبون في مغادرة أفغانستان إلى الهند".

وبحسب ما أوردت "رويترز" فقد استثمرت الهند ملايين الدولارات في مشاريع تنموية في أفغانستان وقال باجشي إن الحكومة تقف إلى جانب الأفغان الذين شاركوها في هذه المهمة.

يأتي ذلك، عقب يوم واحد من سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.

المصدر: رويترز