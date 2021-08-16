"رويترز" عن مسؤول بالبنتاغون: واشنطن أوقفت مؤقتا جميع رحلات الإجلاء من كابل

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية بأن "الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا جميع رحلات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل لإخراج الحشود التي تجمعت في المطار".

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وأشارت "رويترز" إلى أن المسؤول لم يذكر مدة وقف الرحلات".

وشهد مطار العاصمة الأفغانية كابل فوضى عارمة حيث توجه آلاف الأفغان إلى المطار في محاولة للخروج من البلاد.

يأتي ذلك، عقب سيطرة حركة طالبان الأحد، على أفغانستان بشكل كامل، في وقت تسعى البعثات الغربية إلى ترحيل أطقمها وموظفيها العسكريين والمدنيين عبر مطار كابل.

المصدر: "رويترز" + RT