زاخاروفا: دعوات ريغان التي كانت موجهة إلى الأفغان تثبت اللامسؤولية الأمريكية

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن دعوات الرئيس الأمريكي الأسبق، رونالد ريغان، الموجهة إلى الأفغان، تثبت أن واشنطن لا تتحمل مسؤولية عن تجاربها الجيوسياسية.

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وعلقت زاخاروفا في صفحتها على "تلغرام" على الدعوات التي وجهها ريغان للشعب الأفغاني في أعوام 1983 و1984 و1985 وكانت تضم كل منها تحية موجهة إلى "المناضلين من أجل الحرية"، قائلة: "إنه مجرد كلام مباشر. إنه دليل تاريخي للتجارب الجيوسياسية الأمريكية التي لا يتحملون المسؤولية عنها".

واشتدت حدة توتر الأوضاع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة بسبب هجوم حركة وطالبان على المدن الكبيرة. وأفادت وسائل إعلام أمس الأحد بسيطرة الحركة على جميع المعابر الحدودية في البلاد. وأعلنت الحركة في اليوم نفسه دخولها كابل ووضع السيطرة على القصر الرئاسي. من جانبه أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أنه غادر أفغانستان "لمنع وقوع مجزرة". وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، إن الحرب في أفغانستان انتهت وإن شكل الحكم في البلاد سيكون واضحا في القريب العاجل.

المصدر: نوفوستي