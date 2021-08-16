كابولوف: طالبان أكثر قدرة على التفاوض من حكومة كابل "الدمية"

قال زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، إن حركة طالبان، أكثر قدرة على التفاوض من حكومة كابل.

وأضاف كابلوف، الذي يشغل كذلك منصب مدير القسم الثاني لآسيا في وزارة الخارجية الروسية: "إذا قارنا القدرة على التفاوض من جانب الزملاء والشركاء، فإن حركة طالبان وكما بدا منذ فترة طويلة، أكثر قابلية وقدرة على التفاوض من الحكومة الدمية في كابل".

Талибы более договороспособны, чем правительство в Кабуле, заявили в МИДhttps://t.co/UdIWstFYmIpic.twitter.com/6FemQagIcv — РИА Новости (@rianru) August 16, 2021

المصدر: نوفوستي