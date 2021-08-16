 
مباشر

كابولوف: طالبان أكثر قدرة على التفاوض من حكومة كابل "الدمية"

أخبار العالم

كابولوف: طالبان أكثر قدرة على التفاوض من حكومة كابل
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2gg

قال زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، إن حركة طالبان، أكثر قدرة على التفاوض من حكومة كابل.

وأضاف كابلوف، الذي يشغل كذلك منصب مدير القسم الثاني لآسيا في وزارة الخارجية الروسية: "إذا قارنا القدرة على التفاوض من جانب الزملاء والشركاء، فإن حركة طالبان وكما بدا منذ فترة طويلة،  أكثر قابلية وقدرة على التفاوض من الحكومة الدمية في كابل".

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا