زاخاروفا: فيديو لأفغان يسقطون على الأرض من طائرة أمريكية صادم

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على فيديو يظهر سقوط مواطنين أفغان حاولوا الفرار من كابل بعد دخول مسلحي"طالبان" إلى المدينة، متشبثين بعجلات طائرة أمريكية.

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وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام" اليوم الاثنين: "من مهامي المهنية أن أشاهد وأقرأ بانتظام أخبارا يشعر منها أي شخص غير متعود بأن دماءه تتجمد في عروقه. والمجد لله أنني لم أستطع أن أتعود على ذلك تماما، وإن كانت هناك أشياء كثيرة لم تعد تعرقل هدوئي. لكن الفيديو الذي نشرته وكالة Asvaka News Agency صادم بالفعل".

وتابعت زاخاروفا: "كنت آمل أنه مجرد نبأ كاذب، غير أن وسائل إعلام كثيرة قد نشرته. مواطنون أفغان تشبثوا بعجلات طائرة أمريكية آملين في مغادرة البلاد يسقطون على الأرض.. أرض ترقد عليها جثث الأفغان الذين قتلوا أثناء تدافع جماهيري على أماكن في هذه الطائرات".

وفي وقت سابق انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من مطار العاصمة الأفغانية كابل عقب استيلاء حركة "طالبان" على كابل وبدء هروب جماعي من العاصمة.

ويظهر أحد الفيديوهات أجساما غريبة تتساقط من طائرة عسكرية يبدو أنها أمريكية أقلعت للتو.



المصدر: "تاس"