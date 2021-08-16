لافروف يحث بشكيك على الرد على النزعة القومية ضد الناطقين بالروسية

قالت الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ناقش مع نظيره القرغيزي روسلان كازاكباييف، حالات ظهور تعصب قومي تجاه الناطقين بالروسية في قرغيزستان.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "لفت لافروف انتباه نظيره القرغيزي، إلى الصدى الواسع في أوساط المجتمع الروسي حول حالات ظهور تعصب قومي على المستوى الحياتي، ضد ممثلي السكان الناطقين بالروسية في قرغيزستان. وحث لافروف سلطات هذه الجمهورية على إبداء ردود الفعل بأسرع ما يمكن على مثل هذه الحالات من أجل تجنب انتهاك حقوق حقوق الناطقين بالروسية ومنع التعدي على كرامتهم".

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من جانبه، أكد كازاكباييف للوزير الروسي، أن قيادة بلاده ستتصدى بحزم وشدة لأي مظهر من مظاهر التعصب القومي، وستواصل المسار نحو تعزيز دور اللغة الروسية من أجل ضمان حقوق السكان الناطقين بالروسية بشكل كامل.

في أوائل أغسطس، أقدم رجل في قرغيزستان على التعدي على موظفة في مركز للأطفال وضربها، لأنها تحدثت معه باللغة الروسية.

وفي يونيو من هذا العام، تعرض طفل يبلغ من العمر تسع سنوات للضرب من قبل أقرانه من قسم للتدريب على الجودو في قرغيزستان، وذلك لأسباب طائفية وعرقية.

وبدورها دعت لجنة مجلس حقوق الإنسان التابعة للرئيس الروسي، إلى تعزيز التدابير، لحماية المواطنين الناطقين بالروسية في قرغيزستان.

المصدر: نوفوستي