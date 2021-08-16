صينيون ينتقدون ليتوانيا بسبب قرارها فتح مكتب لتايوان في أراضيها

انتقد قراء صحيفة "خوانغ تسو شيباو" الصينية بشدة قرار ليتوانيا فتح مكتب تمثيلي لتايوان في أراضيها، معبرين عن اعتقادهم أن سبب القرار يعود إلى رغبة الدولة في إرضاء "سيدها الأمريكي".

وكتب مستخدم يحمل لقب "KwbFPr1P": "قبل ظهور هذه الأخبار لم أعرف عن وجود دولة ليتوانيا. ما هي هذه الدولة؟ وأين تقع؟ إنها صغيرة لحد أنني لم أكن أعرف عنها حتى الآن".

وأشار مستخدم بلقب "qB3wWBGN": "كما كان من المتوقع، يجب على روسيا والصين أن تتوحدا لتحقيق الانتصار وإجبار بعض الدول على التهدئة وخاصة الدول التي تدعمها الولايات المتحدة والدول الغربية في استفزاز بلدينا".

وكتب مستخدم بلقب "FaN1KA": "ليتوانيا... أليس عدد سكانها يبلغ عدد سكان واحدة من قرانا؟ إنها مجرد كلب أمريكا الصغيرة. ويجب إزالتها".

ويرى مستخدم بلقب "ID_3173300" أن "المستقبل سيظهر من هو على حق ومن هو خادم بلا عقل".

وتوصل قراء الصحيفة إلى استنتاج مفاده أن "الصين عليها أن توحد المزيد من أصدقائها ضد الولايات المتحدة وتابعيها وإنشاء تحالف خاص لمكافحة الهيمنة الأمريكية".

وأعلنت السلطات الليتوانية سابقا عن قرارها فتح مكتب تمثيلي لتايوان في أراضيها، الأمر الذي أثار استياء في الصين التي تعتبر هذه الجزيرة منطقة صينية. وردا على ذلك استدعت بكين سفيرها من ليتوانيا، فيما أعلنت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي عن دعمها لليتوانيا.

المصدر: نوفوستي