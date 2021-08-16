 أرمينيا تتهم أذربيجان بقصف مواقعها وباكو تنفي

نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، المعلومات الواردة من الجانب الأرمني حول استفزازات من جانب الجيش الأذربيجاني في منطقة سيونيك، ومقتل عسكريين أذربيجانيين.

في وقت سابق، أعلنت وزارة دفاع أرمينيا عن مقتل أحد جنودها، إثر قصف من جانب أذربيجان، في القسم الجنوبي الغربي من الحدود.

وجاء في بيان، نشر على موقع الوزارة الأرمنية: "في الساعة 09:50 (08:50 بتوقيت موسكو)، أصيب عنصر من الجيش الأرمني برتبة مساعد أول 1975، بطلق ناري من نيران قناص معاد مما أدى إلى سقوطه قتيلا".

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وذكر البيان أن القوات الأرمنية، ردت على الاعتداء وكبدت الجانب الأذربيجاني خسائر في الأرواح.

تجدد إطلاق النار على الحدود الأرمنية- الأذربيجانية في 28 يوليو. ويقول الجانب الأذربيجاني، إن الجيش الأرمني انتهك اتفاق وقف إطلاق النار. بدورها أعلنت يريفان، عن سقوط ثلاثة قتلى وخمسة جرحى إثر تبادل لإطلاق النار في القسم الحدودي بمنطقة كقركونيك، وأشارت إلى أن "العدو تكبد خسائر أيضا".

المصدر: وكالات