الخطوط الجوية الباكستانية والتركية توقف جميع رحلاتها إلى أفغانستان

على ضوء الأحداث الأخيرة التي تشهدها أفغانستان، أعلنت شركتا طيران، تركية وباكستانية، عن توقيف جميع الرحلات الجوية إلى العاصمة كابل.

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وقالت شركة الطيران الباكستانية الحكومية إنها أوقفت جميع الرحلات الجوية إلى العاصمة الأفغانية كابل بسبب "الوضع الأمني ​​غير المستقر" هناك.

وأوضح المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، عبد الله حفيظ، أن "الخطوط الجوية الباكستانية قررت حماية الركاب وطاقم الطائرة والطائرات بعد استشارة سلطات الطيران المدني الأفغانية".

من جانبها، أشارت شركة الخطوط الجوية التركية إلى أنها ألغت جميع رحلاتها المنتظمة من وإلى أفغانستان، موضحة أنها ستبدأ رحلات إجلاء من كابل اليوم الاثنين.

المصدر: "رويترز" + "أ ب"