 
مباشر

الخطوط الجوية الباكستانية والتركية توقف جميع رحلاتها إلى أفغانستان

أخبار العالم

الخطوط الجوية الباكستانية والتركية توقف جميع رحلاتها إلى أفغانستان
Reuters Ahmad Masood
المطار في كابل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2em

على ضوء الأحداث الأخيرة التي تشهدها أفغانستان، أعلنت شركتا طيران، تركية وباكستانية، عن توقيف جميع الرحلات الجوية إلى العاصمة كابل.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: تحطم طائرة يعتقد أنها أفغانية جنوبي أوزبكستان
وسائل إعلام: تحطم طائرة يعتقد أنها أفغانية جنوبي أوزبكستان

وقالت شركة الطيران الباكستانية الحكومية إنها أوقفت جميع الرحلات الجوية إلى العاصمة الأفغانية كابل بسبب "الوضع الأمني ​​غير المستقر" هناك.

وأوضح المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، عبد الله حفيظ، أن "الخطوط الجوية الباكستانية قررت حماية الركاب وطاقم الطائرة والطائرات بعد استشارة سلطات الطيران المدني الأفغانية".

من جانبها، أشارت شركة الخطوط الجوية التركية إلى أنها ألغت جميع رحلاتها المنتظمة من وإلى أفغانستان، موضحة أنها ستبدأ رحلات إجلاء من كابل اليوم الاثنين.

المصدر: "رويترز" + "أ ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا