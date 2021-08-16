كابولوف يعلق على إمكانية شطب طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية

قال زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، إنه لا يمكن حاليا الحديث عن استبعاد طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية.

وأكد أن هذا الإجراء يجب أن ينطلق بقرار من مجلس الأمن الدولي.

وأضاف كابولوف، الذي يشغل كذلك منصب مدير دائرة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية: "يمكن إطلاق عملية الشطب من القائمة، عندما يتبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا معاكسا للقرار الذي تبناه سابقا بأن طالبان منظمة إرهابية. وعند صدور القرار الجديد، سيصبح من الممكن البدء بالعملية".

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المصدر: نوفوستي