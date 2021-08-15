لوحة فنية ظهرت في المؤتمر الصحفي لـ"طالبان".. فنان تشكيلي يشرح رمزيتها (صورة)

ظهرت في خلفية إحدى الصور الملتقطة في قاعة المؤتمر الصحفي الذي عقدته حركة "طالبان" الأفغانية بعد استيلائها على القصر الرئاسي في كابل لوحة فنية، فما رمزية هذه اللوحة؟

وأكد الفنان التشكيلي محمد عبلة في تصريح لموقع "مصراوي" أن "اللوحة التي ظهرت في خلفية المؤتمر الصحفي تجسد إحدى كلاسيكيات الفن التشكيلي في العالم، وهي تعبر عن مباركة السيد المسيح لحوارييه".

وأضاف: "يبدو أن أحد الفنانين التشكيليين حولها إلى ملاك يبارك المجاهدين الأفغان أثناء حربهم ضد الاتحاد السوفييتي".

وقال إن "اللوحة سابقة على وجود حركة طالبان وتعود إلى عصور سابقة، ويبدو أن الحركة أجرت مؤتمرها الصحفي أمام هذه اللوحة دون أن تنتبه لها، لأنهم كما أعلنوا أكثر من مرة أنهم لا يؤمنون بالفن التشكيلي".

وأضاف: "لو أدركت حركة طالبان وجود اللوحة لأزالوها من مكانها لأنها ترمز لتيمة مسيحية، وجرت العادة في ثلاثينيات القرن الماضي على أن يتم تحويل تيمات الفن التشكيلي العالمي إلى لوحات شرقية، وأعتقد أن الحركة ستدمر مثل هذه الأعمال في الفترة المقبلة".

المصدر: "مصراوي" + RT