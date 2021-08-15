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غوتيريش يحث "طالبان" على ضبط النفس لحماية الأرواح

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غوتيريش يحث
Reuters Eduardo Munoz
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حركة "طالبان" إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح، وذلك بعد أن سيطرت الحركة على معظم الولايات الأفغانية.

وقال المتحدث باسم غوتيريش إن "الأمين العام حث الأحد طالبان وجميع الأطراف الأخرى في أفغانستان على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية".

وأضاف المتحدث "يدعو (الأمين العام للأمم المتحدة) طالبان وجميع الأطراف الأخرى إلى ضمان احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق وحريات جميع المواطنين".

ودخلت حركة "طالبان" العاصمة كابل في وقت سابق من اليوم وذلك بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى أمامها.

وغادر الرئيس أشرف غني البلاد حيث أشارت التقارير إلى أنه انتقل إلى سلطنة عمان.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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