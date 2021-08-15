وزیر الثقافة الإيراني: "طالبان" ليست حزبا سياسيا بل هي تيار فكري

قال وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي إن حركة "طالبان" ليست حزبا سياسيا بل هي تيار فكري، وذلك بعد سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية كابل بوقت سابق من الأحد.

وأضاف: "الأحزاب السياسية تغير مواقفها وفقا للاقتضاءات السياسية وفي سبيل الوصول إلى السلطة. لكن التيارات الفكرية لا تتغير على المدى القصير، من الممكن أن تغير أساليبها لكنها ثابتة على أصولها".

وتابع: "الفكر الطالباني لم يتغير".

ودخلت حركة "طالبان" العاصمة كابل في وقت سابق من اليوم وذلك بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى أمامها.

وغادر الرئيس أشرف غني البلاد حيث أشارت التقارير إلى أنه انتقل إلى سلطنة عمان.

المصدر: RT