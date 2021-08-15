الحرس الثوري الإيراني يحول عرباته الصاروخية لمستشفيات ميدانية

أعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني قاسم جان بابائي، أن الوحدة الصحية التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري حولت عربة صاروخية لمستشفى ميداني.

وفي تصريح لوكالة "فارس" خلال زيارته محافظة هرمزكان جنوب إيران، قال جان بابائي إن "محافظة هرمزكان تعد ضمن المحافظات التي فيها أعلى نسبة من المصابين بكورونا، الذين يحتاجون إلى خدمات طبية ميدانية".

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وأضاف أن "زيارته للمحافظة تأتي للتعرف على نواقص ومشاكل المستشفيات والعمل على معالجتها في سياق الجهود المبذولة لمكافحة كورونا".

وأشاد بجهود القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي في هذا الإطار، قائلا إن "قائد الوحدة الصحية للقوة البحرية للحرس الثوري العميد موسوي قام بعمل مبتكر لإنشاء مستشفى ميداني".

وتابع أن "هذا العمل المبتكر تمثل بوضع عدة شاحنات حاملة صواريخ ومعدات ثقيلة إلى جانب بعضها البعض وتم إنشاء الأقسام اللازمة فيها مثل المختبر والأشعة وغرفة العمليات".

وأشار إلى أن هذا المستشفى الميداني سيتم تدشينه الاثنين ليكون مساعدا ومكملا لمستشفى "الشهداء" في بندرلنكة.

المصدر: "فارس"