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طهران تنفي وقوع اشتباكات بين "طالبان" وحرس الحدود الإيراني

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طهران تنفي وقوع اشتباكات بين
Reuters Jamal Saidi
حرس الحدود الإيراني صورة أرشيفية
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نفت مصادر أمنية إيرانية صحة الأنباء التي تحدثت عن وقوع اشتباكات بين عناصر من حركة "طالبان" وقوات من حرس الحدود الإيراني.

ونقل مراسلنا عن المصادر قولها إن عنصرا من "طالبان" دخل الأراضي الإيرانية بالغلط حيث تم توقيفه وتسليمه للطرف الأفغاني فورا.

وأكدت المصادر أن معبر "دوغارون" الذي شهد الحادث وجميع المعابر الحدودية بين البلدين، "آمنة بالكامل".

يذكر أن المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، كان قد قال سابقا في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية: "نؤكد للسلطات الإيرانية أنه لن يكون هناك أي تهديد لأراضيها".

المصدر: RT

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