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الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيّرة له في سوريا

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الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيّرة له في سوريا
Reuters
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة في سوريا
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في الأراضي السورية يوم السبت، مؤكدا أنه لا خوف على تسرب أي معلومات منها.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أن مسيرته سقطت جراء "عطل تقني" خلال "نشاط روتيني فوق الأراضي السورية"، مشيرا إلى أنه فتح تحقيقا في الحادث، وأن الطائرة من طراز "راكب السماء" (روخيف شمايم).

ويستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الطائرات للرصد الاستخباري وجمع المعلومات والمراقبة.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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