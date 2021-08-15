الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيّرة له في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في الأراضي السورية يوم السبت، مؤكدا أنه لا خوف على تسرب أي معلومات منها.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أن مسيرته سقطت جراء "عطل تقني" خلال "نشاط روتيني فوق الأراضي السورية"، مشيرا إلى أنه فتح تحقيقا في الحادث، وأن الطائرة من طراز "راكب السماء" (روخيف شمايم).

ويستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الطائرات للرصد الاستخباري وجمع المعلومات والمراقبة.

سقطت يوم أمس خلال نشاط روتيني طائرة مسيرة من نوع راكب السماء داخل الأراضي السورية نتيجة خلل فني. لا توجد خشية من تسرب للمعلومات. يتم التحقيق في الحادث — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 15, 2021

قالوا محاولات ومواجهات 👀 قلنا نحن لها!! وكيف لا؟ ونحن في أتم الجهوزية والجاهزية لا سيما مع سرب #الثعبان_الأسود، هل سمعتم عنه؟

سرب المسيرات الأكثر تقدمًا وتطورًا.

شو رأيكم؟ pic.twitter.com/knl6rf86JN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 15, 2021

المصدر: وسائل إعلام عبرية