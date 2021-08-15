رئيس الوزراء الإسرائيلي يقطع جلسة مشاورات أمنية على خلفية حرائق القدس

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن الأخير قطع جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، على خلفية الحرائق المندلعة في مرتفعات القدس.

وجاء في بيان عن مكتب بينيت: "رئيس الوزراء قطع قبل عدة دقائق جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية، وهو يجري حاليا مشاورات حول الحرائق التي نشبت في جبال القدس".

وأضاف: "بعد هذه المشاورات ستعقد جلسة لتقييم الأوضاع بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين بينهم وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ووزير الداخلية والمفوض العام للشرطة ورئيس خدمات الطوارئ والإطفاء ورئيس هيئة الأمن القومي ومسؤولين كبار آخرين".

وتعمل عدة طواقم إطفاء إسرائيلية منذ ظهر اليوم، على إخماد حريق ضخم اندلع في منطقة موشاف بيت مئير بالقدس المقامة على أراضي قرية محسير.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن "ألسنة اللهب كانت تنتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، وأن القوات الإسرائيلية قامت بإخلاء المنازل وإجلاء المستوطنين عن المنطقة المذكورة".

وأشارت مراسلة RT إلى أن 8 طائرات إطفاء تعمل بالقرب من الخط الأول للمنازل من أجل احتواء الحريق.

وأضافت أن فرقا إضافية من جميع أنحاء المحافظة وأخرى من المناطق المجاورة في طريقها إلى مكان الحادث.

المصدر: RT