موسكو: غني غادر أفغانستان على متن طائرة أمريكية وغير مرجح توجهه لروسيا

قال زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، إن هناك احتمالا بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد غادر البلاد على متن إحدى الطائرات التي تجلي الأمريكيين.

واستبعد كابلوف، أن يكون غني قد توجه إلى روسيا.

وأضاف: "هذا مستبعد، من غير المرجح توجهه إلى روسيا"، وذكر أن ذلك يتطلب وجود تأشيرة روسية.

إقرأ المزيد

وتابع الدبلوماسي الروسي القول: " يقوم الأمريكيون بإجلاء عناصر بعثتهم الدبلوماسية وغيرهم. ومن المحتمل أنه غادر على متن إحدى هذه الطائرات ".

المصدر: نوفوستي