 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: مسلحو "طالبان" يدخلون القصر الرئاسي في كابل

موشيه يعالون: سيطرة طالبان على أفغانستان ستؤثر على أمن إسرائيل

أخبار العالم

موشيه يعالون: سيطرة طالبان على أفغانستان ستؤثر على أمن إسرائيل
Reuters
موشيه يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r27e

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، اليوم الأحد، إن سيطرة حركة طالبان على أفغانستان ستؤثر على أمن إسرائيل.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: الرئيس الأفغاني غني وافق على الاستقالة وغادر البلاد
وسائل إعلام: الرئيس الأفغاني غني وافق على الاستقالة وغادر البلاد

ونشر يعالون تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ذكر من خلالها أنه رغم المسافة البعيدة بين أفغانستان وإسرائيل، إلا أن انسحاب الولايات المتحدة وسيطرة طالبان على أفغانستان ستكون لهما تداعيات على موقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وعلى أمن إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن الرئيس أشرف غني غادر البلاد إلى طاجيكستان، فيما باتت قوات حركة "طالبان" على مشارف العاصمة كابل.

وأوضحت مصادر مقربة من "طالبان" لـ"طلوع نيوز" أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على ترك غني منصبه عقب التوصل إلى اتفاق سياسي وتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا