موشيه يعالون: سيطرة طالبان على أفغانستان ستؤثر على أمن إسرائيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، اليوم الأحد، إن سيطرة حركة طالبان على أفغانستان ستؤثر على أمن إسرائيل.

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ونشر يعالون تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ذكر من خلالها أنه رغم المسافة البعيدة بين أفغانستان وإسرائيل، إلا أن انسحاب الولايات المتحدة وسيطرة طالبان على أفغانستان ستكون لهما تداعيات على موقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وعلى أمن إسرائيل.

אפגניסטאן רחוקה מישראל, אך לנסיגת ארה״ב ולהשתלטות הטליבאן, תהיינה השלכות על מעמדה של ארה״ב במזרח התיכון, ועל ביטחון ישראל. ישראל צריכה לשאוף ש״צדיקים - מלאכתם תעשה בידי אחרים״, אך צריכה להערך כ״אם אין אני לי - מי לי?״ — משה 'בּוֹגִי' יעלון (@bogie_yaalon) August 15, 2021

وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن الرئيس أشرف غني غادر البلاد إلى طاجيكستان، فيما باتت قوات حركة "طالبان" على مشارف العاصمة كابل.

وأوضحت مصادر مقربة من "طالبان" لـ"طلوع نيوز" أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على ترك غني منصبه عقب التوصل إلى اتفاق سياسي وتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية.

المصدر: RT