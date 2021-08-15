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بوتين يبحث هاتفيا الوضع في أفغانستان مع نظيره الأوزبيكي

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بوتين يبحث هاتفيا الوضع في أفغانستان مع نظيره الأوزبيكي
Sputnik
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قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث بالهاتف اليوم مع نظيره الأوزبيكي شوكت ميرزيوييف، تطورات الوضع في أفغانستان.

 وذكر المكتب الصحفي في بيانه: "تم خلال الحديث بحث ومناقشة مستفيضة، لتطورات الوضع في أفغانستان".

ومع الأخذ بالاعتبار كل ذلك، تم الاتفاق على تكثيف التعاون بين الوزارات والمؤسسات والإدارات ذات العلاقة، في روسيا وأوزبكستان.

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في وقت سابق من اليوم، قالت السلطات في أوزبكستان، إنها عززت بشكل مكثف حراسة الحدود مع أفغانستان على خلفية الأحداث الأخيرة في الدولة المجاورة.

وقبل ذلك، ذكرت وزارة خارجية أوزبكستان، أن مجموعة من 84 عسكريا من جيش أفغانستان، عبرت الحدود إلى أوزبكستان وطلبت المساعدة.

المصدر: تاس

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