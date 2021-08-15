أردوغان يعرب عن تعازيه في ضحايا طائرة "بي-200" الروسية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تعازيه في ضحايا حادث تحطم طائرة الإطفاء الروسية "بي-200" التي تحطمت مؤخرا في تركيا.

وقال أردوغان، متحدثا في اسطنبول: "أعبر عن تعازي لأقارب أفراد الطاقم الروسي والتركي، الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة أمس في كهرمان مرعش".

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في وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الطائرة الروسية وبعد إنجاز مهمتها في إطفاء حرائق غابات قرب مدينة أضنة، سقطت وتحطمت عن محاولتها الهبوط.

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وأشارت الوزارة، إلى أن "بي-200" كانت تحمل خمسة عسكريين روس وثلاثة مواطنين أتراك. وتم إرسال لجنة من وزارة الدفاع الروسية وممثلين عن السفارة الروسية في أنقرة إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب المأساة.

المصدر: نوفوستي