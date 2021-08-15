إيران تعلن استعدادها لإيواء اللاجئين الأفغان بالمحافظات الحدودية

أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، استعدادها لإيواء اللاجئين الأفغان في المحافظات الحدودية مع أفغانستان، وذلك عقب وصول مسلحي حركة "طالبان" إلى العاصمة كابل.

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وقال مدير عام شؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية حسين قاسمي، إن بلاده مستعدة لإيواء اللاجئين الأفغان في المحافظات الإيرانية الثلاث، خراسان الرضوية، خراسان الجنوبية وسيستان وبلوشستان، التي تقع على حدود أفغانستان.

وأكد قاسمي أن وزارة الداخلية الإيرانية مهدت منذ شهرين لإقامة مخيمات مؤقتة لإيواء اللاجئين الأفغان في حال دخولهم إلى إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحي "طالبان" بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات.

بدورها، ذكرت الرئاسة الأفغانية على حسابها في "تويتر" أن كابل لم تتعرض لأي هجوم، لكن الرئيس الأفغاني أشرف غني طلب من القوات الحكومية "ضبط القانون والنظام" في العاصمة، على خلفية أنباء عن استقالته من منصبه.

المصدر: إرنا