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غانتس: إسرائيل عرضت على تركيا المساعدة في إنقاذ ضحايا الفيضانات

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غانتس: إسرائيل عرضت على تركيا المساعدة في إنقاذ ضحايا الفيضانات
Reuters
صورة جوية لبوزكورت بعد أن تعرضت المنطقة لسيول مفاجئة اجتاحت بلدات في منطقة البحر الأسود التركية 14 أغسطس 2021.
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أنه عرض على وزارة الدفاع التركية والملحق العسكري، المساعدة في أعمال إنقاذ ضحايا الفيضانات التي ضربت تركيا مؤخرا.

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ارتفاع وفيات الفيضانات شمال تركيا إلى 59
ارتفاع وفيات الفيضانات شمال تركيا إلى 59

وارتفعت اليوم الأحد، إلى 59، حصيلة الوفيات جراء كارثة السيول والفيضانات التي شهدتها 3 ولايات تركية غرب البحر الأسود.

وشهدت أجزاء تركيا الشمالية أمطارا غزيرة في الأيام الأخيرة، أدت إلى فيضانات بولايات قسطمونو وسينوب وبارطن.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة الماضي، الأماكن المتضررة من السيول في ولايات بارطن وقسطمونو وسينوب "مناطق منكوبة".

وأكد الرئيس التركي أنه "سنبذل قصارى جهدنا لتعويض كل الأضرار الناجمة عن الفيضانات في أسرع وقت ممكن".

المصدر: سبوتنيك

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