مظاهرة لأفغان مقيمين في طهران احتجاجا على سقوط بلادهم في قبضة "طالبان"

قامت أجهزة الأمن الإيرانية بفض مظاهرة في طهران شارك فيها مئات من الأفغان المقيمين في إيران، للاحتجاج على تقدم حركة "طالبان" للسيطرة على بلادهم.

وتجمع المتظاهرون أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة الإيرانية، للمطالبة بوقف تمدد الحركة في أفغانستان، وضرب "الإسلام المتطرف".

وبثت وسائل إعلام إيرانية مقاطع فيديو تظهر مئات من أبناء الجالية الأفغانية في طهران وهم يهتفون "لا نريد إمارة إسلامية"، فيما صدح آخرون "إذا لم يتم ضرب جذور التطرف، لن يكون الشرق الأوسط سعيدا".

وأشار موقع "امتداد" الإيراني، إلى أن الاحتجاجات كانت أمام مبنى مكتب الأمم المتحدة في طهران، فيما نشر الموقع مقطع فيديو يهتف فيه المحتجون: "الموت لطالبان".

وذكر مراسلنا أن جميع المقاطع تم التقاطها بواسطة هواتف نقالة لأن الشرطة منعت الصحفيين من تصوير المظاهرة.

المصدر: RT + وسائل إعلام