أوزبكستان تعزز حماية حدودها مع أفغانستان

قال ممثل حرس الحدود في أوزبكستان، إن هذه الهيئة عززت بشكل مكثف حراسة الحدود مع أفغانستان على خلفية الأحداث الأخيرة في الدولة المجاورة.

وذكر أنه تم اتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة لضمان استقرار الوضع على الحدود.

وأضاف ممثل حرس الحدود: "مع تفاقم الوضع في أفغانستان، تم نقل مجموعات من قوات حرس الحدود إلى منطقة سوخاردينسكي في جنوب البلاد المحاذية للحدود مع أفغانستان. وتم فرض حالة التأهب القصوى بين الوحدات المنتشرة على الحدود".

ووفقا له، تم أيضا فرض التأهب بين وحدات تابعة للجيش والداخلية والحرس الوطني، في تلك المنطقة.

وتم في ترميز، على خلفية الأحداث الأخيرة على الحدود الأوزبكية- الأفغانية، تشكيل غرفة عمليات لإدارة الوضع هناك، وهي تضم ممثلين عن مختلف الهيئات الأمنية ومؤسسات الدولة.

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في وقت سابق من اليوم، قالت وزارة خارجية أوزبكستان، إن مجموعة من 84 عسكريا من جيش أفغانستان، عبرت الحدود إلى أوزبكستان وطلبت المساعدة.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "في 14 أغسطس، عبرت مجموعة من عناصر القوات المسلحة الأفغانية قوامها 84 شخصا، حدود دولتنا عند أحد أقسام الحدود مع أفغانستان، وتم اعتقالهم من قبل حرس الحدود الأوزبيكي.

المصدر: نوفوستي