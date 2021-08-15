برلماني روسي: "طالبان" قد تتبنى سياسة أكثر اعتدالا بعد وصولها إلى الحكم

لم يستبعد برلماني روسي تبني حركة "طالبان" الأفغانية نهجا أكثر اعتدالا بعد وصولها إلى الحكم في أفغانستان، ما يفتح الطريق أمام حذفها من قائمة المنظمات المحظورة في روسيا.

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وفي تصريحات لوكالة "إنترفاكس" قال دميتري نوفيكوف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب (الدوما) الروسي، اليوم الأحد: "القتال على الحكم شيء، لكن إذا وصلت إلى الحكم فهو شيء آخر، فعليك أن تقيم اتصالات مع جيرانك كي لا تجد نفسك في عزلة".

وقال البرلماني معلقا على عملية تغيير السلطة الجارية في أفغانستان: "ليس من النادر أن يدرك هؤلاء الذين وصلوا إلى الحكم حتى بطريقة عسكرية هذه الحقيقة وهم يشرعون في خوض سياسة أكثر اعتدالا من تلك التي كانوا يتحدثون عنها في الماضي". وأضاف أنه في حال حصول هذا التغيير سيكون ممكنا بحث إمكانية "حذف حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة في روسيا الاتحادية".

وأشار نوفيكوف إلى توتر الوضع الداخلي في أفغانستان حيث لا يحظى مجيء "طالبان" إلى الحكم بدعم جميع المواطنين، "وقد يدفع ذلك ممثلي هذه الحركة إلى انفتاح أكبر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحي "طالبان" بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات. بدورها، ذكرت الرئاسة الأفغانية على حسابها في "تويتر" أن كابل لم تتعرض لأي هجوم، مؤكدة في الوقت نفسه سماع دوي طلقات نارية في "عدد من المناطق البعيدة" في العاصمة.

المصدر: "إنترفاكس"