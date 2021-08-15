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استدعاء البرلمان البريطاني من عطلته الصيفية لبحث الوضع في أفغانستان

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استدعاء البرلمان البريطاني من عطلته الصيفية لبحث الوضع في أفغانستان
Reuters
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قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن البرلمان البريطاني سيقطع عطلته الصيفية الأسبوع المقبل لبحث الوضع في أفغانستان مع دخول مقاتلي حركة "طالبان" العاصمة كابل.

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وقالت وزارة الداخلية البريطانية في وقت سابق من اليوم الأحد إن بريطانيا تعمل على حماية مواطنيها ومساعدة موظفين بريطانيين سابقين مؤهلين آخرين على مغادرة أفغانستان مع دخول مقاتلي طالبان إلى كابل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحي "طالبان" بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات. بدورها، ذكرت الرئاسة الأفغانية على حسابها في "تويتر" أن كابل لم تتعرض لأي هجوم، مؤكدة في الوقت نفسه سماع دوي طلقات نارية في "عدد من المناطق البعيدة" في العاصمة.

المصدر: رويترز+RT

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