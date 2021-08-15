نزوح جماعي من كابل بعد بلوغ مسلحي "طالبان" أطرافها (فيديو)
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تشهد شوارع العاصمة الأفغانية كابل اليوم الأحد اختناقات مرورية هائلة بسبب نزوح جماعي من المدينة وسط تقارير عن بلوغ مسلحي حركة "طالبان" أطرافها.
وفي وقت سابق من اليوم جرى بث لقطات فيديو تظهر طوابير طويلة أمام بنوك كابل، تتشكل من سكان يرغبون في سحب أموالهم ومغادرة المدينة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحي "طالبان" بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات. بدورها، ذكرت الرئاسة الأفغانية على حسابها في "تويتر" أن كابل لم تتعرض لأي هجوم، مؤكدة في الوقت نفسه سماع دوي طلقات نارية في "عدد من المناطق البعيدة" في العاصمة.
المصدر: RT