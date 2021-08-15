مفوضية الاتحاد الأوروبي تضغط من أجل إصلاح قواعد اللجوء مع دخول "طالبان" كابل

قال مفوض الاتحاد الأوروبي مارجريتيس شيناس، إن الأزمة التي تعانيها أفغانستان وما تقدم عليه بيلاروس من أفعال تظهر الحاجة إلى إصلاح سريع لقواعد الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف شيناس اليوم الأحد على موقع "تويتر": "إذا كان هناك شيء واحد أظهره الوضع في أفغانستان وأفعال بيلاروس، فهو أن الوقت ينفد أمام تبني الإصلاح الكامل لقواعد الهجرة واللجوء في أوروبا التي نحتاجها".

وتشعر العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن التطورات في أفغانستان يمكن أن تؤدي إلى عودة أزمة الهجرة التي شهدتها أوروبا عامي 2015 و2016 عندما أدى وصول أكثر من مليون شخص من الشرق الأوسط إلى إنهاك أنظمة الأمن والرعاية الاجتماعية وزيادة شعبية الجماعات اليمينية المتطرفة.

وكانت الداخلية الأفغانية أعلنت اليوم الأحد، حسب وكالة "رويترز"، أن مسلحي "طالبان" بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات.

المصدر: "رويترز"