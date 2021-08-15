لاتفيا تنقل مجموعة من اللاجئين إلى الحدود البيلاروسية

قالت وكالة "سبوتنيك بيلاروس"، إن حرس الحدود في لاتفيا، نقلوا اليوم مجموعة جديدة من المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود البيلاروسية.

وذكرت الوكالة، أن المجموعة ضمت 18 شخصا، بينهم نساء وأطفال. ونوهت بأن العديد منهم يحتاج للمساعدة الطبية.

واستدعى عناصر حرس الحدود البيلاروسي، سيارة إسعاف لنقل 3 من المهاجرين المذكورين إلى المستشفى.

في الآونة الأخيرة، أعلنت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروس. بدوره، أشار رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إلى أن بلاده لن تكبح بعد الآن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي لأنها بسبب عقوبات الغرب، لم تعد تملك "لا المال ولا الطاقة للقيام بذلك".

المصدر: سبوتنيك