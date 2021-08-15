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وسائل إعلام: وفد من "طالبان" يتوجه إلى القصر الرئاسي في كابل استعدادا لنقل السلطة

زاخاروفا: العالم يراقب بفزع نتيجة تجربة أخرى لواشنطن بأفغانستان  

أخبار العالم

زاخاروفا: العالم يراقب بفزع نتيجة تجربة أخرى لواشنطن بأفغانستان  
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على سيطرة طالبان على معظم أراضي أفغانستان، إن العالم يراقب بفزع نتيجة تجربة تاريخية أخرى لواشنطن هناك.

وأضافت زاخاروفا، في تعليق على قناتها في تيليغرام: "ما يثير الدهشة ولكنه يبقى واقعا وحقيقة، هو أن أفغانستان تشهد مواجهة بين قوتين، وكلاهما نتيجة لعملية التفكير الأمريكية. العالم يراقب بهلع نتيجة تجربة تاريخية أخرى لواشنطن في تلك الدولة".

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في الأسابيع الأخيرة، تصاعد تدهور الوضع في أفغانستان، وازدادت وتيرة هجمات مسلحي طالبان على المدن الرئيسية في البلاد. ووسيطرت طالبان اليوم الأحد على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان، ووقعت تحت سيطرتها غالبية المدن الكبرى في البلاد، ويتواجد عناصرها في محيط العاصمة.

المصدر: نوفوستي

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