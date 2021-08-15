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مقتل مستشار وزيرة التعليم الإسرائيلية للشؤون العربية بإطلاق النار

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مقتل مستشار وزيرة التعليم الإسرائيلية للشؤون العربية بإطلاق النار
Reuters RONEN ZVULUN
عناصر من الأمن الإسرائيلي
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن الشرطة تواصل التحقيق في جريمة قتل ساهر إسماعيل، مستشار وزيرة التربية والتعليم، يفعات شاشا بيتون، للشؤون العربية، جراء تعرضه لإطلاق نار.

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 وفي بيان لها، قالت وزارة التربية والتعليم: "إن الوزيرة تلقت خبر وفاة مساعدها لشؤون المجتمع العربي ساهر إسماعيل كالصاعقة، الوزيرة في تواصل مع عائلته..وزارة التربية والتعليم تعزي العائلة"، كما أعربت شاشا بيتون عن "صدمتها وحزنها للمصاب الجلل".

وبحسب "مكان" فإن ساهر إسماعيل يعتبر الضحية الثانية والسبعين لأعمال العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري بحسب معطيات مركز أمان، من بينهم 10 نساء و34 ضحية منهم هم شبان أعمارهم لا تتعدى الـ30 عاما".

المصدر: "مكان"

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