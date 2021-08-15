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"زمان": مواطن سوري يختطف سيارة إسعاف بشرق تركيا

أخبار العالم

Reuters CAGLA GURDOGAN
عنصر شرطة في نقطة تفتيش بتركيا
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كشفت صحيفة "زمان" التركية أن "مواطنا سوريا اختطف سيارة إسعاف تابعة لأحد المستشفيات الحكومية في ولاية شيرناق بشرق تركيا".

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وأوضحت "زمان" أن "المواطن السوري الذي اختطف سيارة إسعاف تابعة لأحد المستشفيات الحكومية في ولاية شيرناق لأسباب غير معروفة، اندفع بالسيارة بدون توقف في اتجاه المارة"، لافتة إلى أنه "رغم محاولات الشرطة إيقافه عن طريق إطلاق النار في الهواء، واصل السوري قيادة سيارة الإسعاف، في الشارع لبعض الوقت".

في حين هرع المارة إلى الأرصفة والمحال التجارية، هربا من سيارة الإسعاف التي توجهت مسرعة نحوهم، وفق الصحيفة.

وأشارت "زمان" إلى أن "المواطن السوري توقف بسيارة الإسعاف فجأة وألقت الشرطة القبض عليه"، موضحة أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن ملابسات الواقعة بشكل كامل.

المصدر: "زمان"

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