مصدر: المارشال الأفغاني دوستم موجود في أوزبكستان

قال مصدر مطلع، لمراسل "نوفوستي" اليوم، إن المارشال الأفغاني عبد الرشيد دوستم، عبر حدود أفغانستان مع أوزبكستان يوم أمس، وسيقيم مؤقتا في الأراضي الأوزبكية.

وأشار المصدر، إلى أن دوستم، وهو من أصل أوزبكي، يعتبر من الشخصيات السياسية والعسكرية المؤثرة في أفغانستان.

وأضاف المصدر: "يتواجد دوستم بشكل مؤقت في أراضي أوزبكستان مع مجموعة من العسكريين الذين عبروا الحدود الأوزبكية الأفغانية في يوم أمس".

ووفقا له، في الوقت الحاضر، يتفاوض ممثلو الجانب الأوزبكي مع هذا الضابط الأفغاني الكبير، ولكن المصدر لم يكشف عن تفاصيل هذه المفاوضات.

وفي وقت سابق، قال السياسي الأفغاني أتو محمدي نور، إن مسلحي حركة طالبان، سيطروا على ولاية بلخ في شمال غرب البلاد، نتيجة مؤامرة كبيرة. وذكر أن هدف هذه المؤامرة، تلخص في إيقاعه في "فخ" مع المارشال عبد الرشيد دوستم، الذي شغل منصب نائب الرئيس الأفغاني من 2014 إلى 2020.

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ونوه بأن المحاولة فشلت، والآن هو والمارشال دوستم وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين، "في مكان آمن".

وقبل ذلك، قالت وزارة خارجية أوزبكستان، إن مجموعة من 84 عسكريا من جيش أفغانستان، عبرت الحدود إلى أوزبكستان وطلبت المساعدة.

المصدر: نوفوستي