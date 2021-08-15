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مسؤول أمريكي لـ"رويترز": الأعضاء الرئيسيون في الطاقم الأمريكي في كابل يعملون من مطارها الآن

"أسوشيتد برس": طالبان سيطرت على كافة المعابر الحدودية البرية لأفغانستان

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Reuters TALIBAN HANDOUT
عنصر من "طالبان" في أحد المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان (صورة أرشيفية)
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 أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين أن حركة "طالبان" باتت تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان، ولا يمكن مغادرة البلاد إلا عبر مطار كابل.

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يأتي ذلك بعدما استولى مقتالو "طالبان" على معبر طورخم على الحدود مع باكستان صباح اليوم الأحد، ما دفع السلطات الباكستانية لإغلاق هذا المعبر.

وفي وقت سابق اليوم سيطرت "طالبان" على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال، مؤمنة بذلك الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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