مون: الكوريتان ستستفيدان من إضفاء الطابع المؤسسي على السلام

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن على الكوريتين "إضفاء الطابع المؤسسي" على السلام بشبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام قائم على الثقة على غرار ألمانيا، بهدف إعادة توحيد الكوريتين.

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وقال مون خلال خطابه أثناء مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 76 لتحرير كوريا من الحكم الياباني: "إضفاء الطابع المؤسسي القوي على السلام في شبه الجزيرة الكورية سيفيد الكوريتين بشكل كبير بالتأكيد".

ووصف الانقسام بأنه أكبر عقبة تعترض "النمو والازدهار والسلام الدائم" قائلا إن الكوريتين يمكنهما استخلاص الدروس من ألمانيا.

وأضاف "يمكن للجانبين إزالة الحاجز وإنشاء "نموذج شبه الجزيرة الكورية"، حيث يتعايشان ويساهمان في ازدهار شمال شرق آسيا، على الرغم من أن إعادة التوحيد قد تستغرق بعض الوقت".

وقال "إذا تصورنا السلام بلا كلل في شبه الجزيرة الكورية فإن خيالنا يمكن أن يتجاوز ذلك وينتشر عبر أوراسيا إذا لم نتوقف عن السعي لتحقيق المصالحة والتعاون، فسوف ينهار هذا الحاجز الراسخ في النهاية وستبدأ آمال جديدة وازدهار يتجاوز أحلامنا".

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين لانضمام الكوريتين إلى الأمم المتحدة، بعد عام من تحقيق الألمانيتين الغربية والشرقية الوحدة بعد مرور 45 عاما على انقسامها.

وكرر طلبه إلى كوريا الشمالية، كعضو في "مجتمع الحياة في شرق آسيا" للانضمام إلى مبادرة تعاون شمال شرق آسيا لمكافحة الأمراض المعدية والصحة العامة "خاصة وأن التعاون عبر الحدود أصبح أكثر أهمية وسط تفشي فيروس كورونا".

المصدر: "يونهاب"