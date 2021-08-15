 
مباشر
عاجل
مسؤول أمريكي لـ"رويترز": الأعضاء الرئيسيون في الطاقم الأمريكي في كابل يعملون من مطارها الآن

باكستان تغلق معبر طورخام الحدودي مع أفغانستان بعد تقدم طالبان

أخبار العالم

باكستان تغلق معبر طورخام الحدودي مع أفغانستان بعد تقدم طالبان
Reuters
معبر حدودي بين أفغانستان وباكستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r23h

قال وزير الداخلية الباكستاني الشيخ راشد أحمد، اليوم الأحد، إن باكستان أغلقت معبر طورخام مع أفغانستان المجاورة حيث يخضع الجانب الأفغاني من الحدود لسيطرة طالبان الآن.

إقرأ المزيد
عشرات الجنود الأفغان يفرون إلى أوزبكستان
عشرات الجنود الأفغان يفرون إلى أوزبكستان

ويأتي هذا الإغلاق، في أعقاب سيطرة طالبان على مدينة جلال آباد الشرقية على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى العاصمة كابل، في وقت سابق اليوم الأحد.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن حركة طالبان باتت تسيطر على 90% من البلاد.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا