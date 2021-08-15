باكستان تغلق معبر طورخام الحدودي مع أفغانستان بعد تقدم طالبان

قال وزير الداخلية الباكستاني الشيخ راشد أحمد، اليوم الأحد، إن باكستان أغلقت معبر طورخام مع أفغانستان المجاورة حيث يخضع الجانب الأفغاني من الحدود لسيطرة طالبان الآن.

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ويأتي هذا الإغلاق، في أعقاب سيطرة طالبان على مدينة جلال آباد الشرقية على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى العاصمة كابل، في وقت سابق اليوم الأحد.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن حركة طالبان باتت تسيطر على 90% من البلاد.

المصدر: رويترز