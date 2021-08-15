"يونهاب": سيئول وواشنطن تبدآن تدريبات عسكرية الاثنين رغم تحذيرات الشمال

أعلنت هيئة الأركان المشتركة اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستبدآن تدريبات عسكرية صيفية مشتركة في نطاق مقلص بدءا من الأسبوع الحالي.

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يأتي ذلك، على الرغم من تحذير كوريا الشمالية من أن التدريبات ستؤدي إلى "أزمة أمنية خطيرة".

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة فقد "قررت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إجراء التدريبات الصيفية المشتركة بدءا من 16 أغسطس ولمدة 9 أيام، بعد دراسة عن كثب لوضع تفشي كورونا، والحفاظ على الوضع الدفاعي المشترك والمجهودات الدبلوماسية الرامية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتأسيس السلام".

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن تدريبات القيادة بمحاكاة الكمبيوتر لن تشمل تدريبات في الهواء الطلق، وسيتم تقليص حجم القوات المشاركة نظرا لوضع تفشي الكورونا.

المصدر: يونهاب