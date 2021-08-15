إمبراطور اليابان يأمل ألا تتكرر أهوال الحرب العالمية الثانية

أعرب إمبراطور اليابان ناروهيتو، ورئيس وزرائها يوشيهيدي سوغا، في حفل بمناسبة الذكرى الـ 76 لانسحاب البلاد من الحرب العالمية الثانية، عن أملهما بعدم تكرر أهوال تلك الفترة.

وقال العاهل الياباني: "ببالغ الندم، أعرب عن أملي الصادق في ألا تتكرر أهوال تلك الحرب مرة أخرى".

بدوره، أشار سوغا إلى أنه بعد نهاية الحرب، "تطورت اليابان بشكل مطرد كدولة تقدر السلام".

وقال: "نحن نعتزم التمسك لاحقا بالقناعة، بأن أهوال الحرب يجب ألا تتكرر. وبالتعاون مع المجتمع الدولي، تنوي اليابان، التي تحمل راية السلام بنشاط، بذل كل ما في وسعها لحل وتسوية مختلف القضايا العالمية".

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ووفقا لوسائل الإعلام اليابان، كانت هذه أول كلمة من هذا النوع، يلقيها سوغا كرئيس لوزراء اليابان. وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه كرر بشكل شبه كامل خطاب سلفه في هذا المنصب شينزو آبي.

تحتفل اليابان، اليوم الأحد، بمرور 76 عاما على إعلان إمبراطور اليابان هيروهيتو انسحاب بلاده من الحرب العالمية الثانية، معترفا فعليا بهزيمة اليابان.

المصدر: نوفوستي