بيونغ يانغ: كيم وبوتين تبادلا الرسائل بمناسبة يوم تحرير كوريا من الاحتلال الياباني

تبادل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل تهنئة بمناسبة مرور 76 عاما على تحرير شبه الجزيرة الكورية من الاحتلال الياباني.

أفادت بذلك وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن الزعيمين شددا على العلاقات الودية بين بلديهما وتعهدا بدفعها لمزيد من التعاون الثنائي.

وشدد كيم في رسالته إلى بوتين على العلاقات الودية "التي مُهرت بالدم في النضال ضد العدو المشترك"، وأعرب عن أمله في نمو علاقات أقوى إلى "مستوى استراتيجي جديد"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

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وأضافت الوكالة أن بوتين بدوره أرسل رسالة إلى كيم في اليوم نفسه، حيث أكد على أن البلدين "يعتزان بذكرى جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير كوريا".

وأعرب بوتين عن "إيمانه بأنه يمكن تعزيز التعاون المشترك متبادل المنفعة بشكل أكبر، من خلال تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في اجتماع 2019 في فلاديفوستوك" في إشارة إلى القمة التي عقدها القائدان في مدينة أقصى شرق روسيا.

وأضاف أن "هذا سيساهم بلا شك في ضمان الأمن في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا ككل".

المصدر: "يونهاب"