 
مباشر

هزات أرضية جديدة في هايتي بعد زلزال خلف مئات القتلى

أخبار العالم

هزات أرضية جديدة في هايتي بعد زلزال خلف مئات القتلى
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r22u

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، إن هايتي تعرضت مجددا لهزات أرضية بقوة 5.8 درجة.

وذكر المركز، أنه سجل الزلزال الجديد في الساعة 03.20 بالتوقيت العالمي المنسق (06.20 بتوقيت موسكو). ووقع مركز الزلزال على بعد 41 كيلومترا شمال غرب مدينة لو كه فى جنوب البلاد، وتركزت بؤرته على عمق 30 كيلومترا.

وصباح أمس السبت، شهدت هذه الدولة الواقعة في البحر الكاريبي، وقوع زلزال بقوة 7.2 درجة، أسفر عن سقوط 304 قتلى على الأقل، إضافة الى مئات الجرحى والمفقودين، ووقوع أضرار جسيمة في جنوب غرب الجزيرة.

إقرأ المزيد
هايتي: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 227 قتيلا (فيديو)
هايتي: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 227 قتيلا (فيديو)

ووفقا للمركز الأمريكي لرصد الزلازل، وقع الزلزال في الساعة 12.30 بتوقيت غرينتش على بعد 12 كلم من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كلم من العاصمة بور أو برنس. وتسبب الزلزال بانهيار كنائس ومحال تجارية ومنازل ومبان، علق مئات الأشخاص تحت أنقاضها.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء أرييل هنري، أن حكومته فرضت حالة الطوارئ لمدة شهر.

المصدر: وكالات

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا