أفغانستان.. طالبان تقتحم مطار شيندند وتستولي على مروحيات وأعداد كبيرة من المدرعات والعربات
أعلنت حركة طالبان أنها سيطرت على مطار مديرية شيندند بولاية هرات واستولت على مروحيات وأعداد كبيرة من المدرعات والعربات العسكرية هناك.
وأضافت طالبان أن الجنود الأفغان فروا من مطار شيندند الذي كان محاصرا منذ فترة طويلة نحو مركز ولاية هرات.
وأفادت بأنهم وأثناء هروبهم أضرموا النيران في مستودعات الأسلحة، لكن عناصر الحركة استطاعوا إخراج أكثر من 200 مدرعة وآلية عسكرية وتجهيزات عسكرية أخرى بشكل سالم.
وأشارت الحركة إلى أنه بين هذه المعدات طائرتا "جيت" بها أعطال بسيطة و3 مروحيات سالمة تماما.
كما أشارت طالبان إلى أنها سيطرت على مطار ولاية هرات بشكل كامل، واستحوذت على كميات كبيرة من الأسلحة والتجهيزات العسكرية.
حركة #طالبان تستولي على عدد من المروحيات العسكرية في قاعدة "شيندند" الجوية في ولايـ ـة #هرات#حب_الآل_والصحب_من_الإيمان#التعدد_ينقذكم_من_العنوسه#حزب_الله#سناب#ساحة_الإرادة#عهد_الذل#قطر#قول_شي_بخاطرك#كورونا#محرم_١٤٤٣pic.twitter.com/WC0SsiOEJj— فالح الشبلي Falih Alshibly (@falih_448_3) August 14, 2021
المصدر: وسائل إعلام