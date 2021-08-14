باكستان.. مقتل 10 أشخاص بتفجير شاحنتهم جنوبي البلاد (صور + فيديو)

لقي 6 نساء و4 أطفال مصرعهم وأصيب 8 آخرون بجروح جراء تفجير شاحنة صغيرة كانت تقلهم في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوبي باكستان.

وأوضح رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة كراتشي راجه عمر خطاب أن فرقة إزالة المتفجرات قامت بجمع الأدلة من موقع التفجير.

وأضاف أنه اتضح من خلال التحقيق المبدئي أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية قاما بإلقاء قنبلة يدوية على الشاحنة المنكوبة.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم الذي وقع مع احتفال باكستان بعيد الاستقلال، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وفي الأسبوع الماضي لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في هجومين منفصلين بقنابل يدوية في مدينة كويتا الجنوبية الغربية عاصمة إقليم بلوخستان، وأعلنت منظمة انفصالية مسؤوليتها عن الهجومين.

کراچی؛ منی ٹرک پر بم حملے میں 11 افراد جاں بحق

متاثرہ خاندان کا تعلق سوات سے ہے، ہینڈ گرنیڈ حملہ ہوا، جشن آزادی پر تخریب کاری کی اطلاعات تھیں، کراچی پولیس چیف

5 خواتین اور 4 بچے شامل ہیں، منی ٹرک کی باڈی پر نٹ بولٹ اور چھروں کے نشانات ہیں، بم ڈسپوزل اسکواڈ#Karachi#karachiblastpic.twitter.com/0KlnHshWov — QOMINEWS (@QOMINEWS) August 14, 2021

کراچی میں منی ٹرک پر دستی بم حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہوگئی https://t.co/tYMFnRQrag — HUM News (@humnewspakistan) August 14, 2021

المصدر: وكالات