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باكستان.. مقتل 10 أشخاص بتفجير شاحنتهم جنوبي البلاد (صور + فيديو)

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باكستان.. مقتل 10 أشخاص بتفجير شاحنتهم جنوبي البلاد (صور + فيديو)
Reuters
عناصر من القوات الباكستانية - أرشيف -
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لقي 6 نساء و4 أطفال مصرعهم وأصيب 8 آخرون بجروح جراء تفجير شاحنة صغيرة كانت تقلهم في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوبي باكستان.

وأوضح رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة كراتشي راجه عمر خطاب أن فرقة إزالة المتفجرات قامت بجمع الأدلة من موقع التفجير.

وأضاف أنه اتضح من خلال التحقيق المبدئي أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية قاما بإلقاء قنبلة يدوية على الشاحنة المنكوبة.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم الذي وقع مع احتفال باكستان بعيد الاستقلال، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وفي الأسبوع الماضي لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في هجومين منفصلين بقنابل يدوية في مدينة كويتا الجنوبية الغربية عاصمة إقليم بلوخستان، وأعلنت منظمة انفصالية مسؤوليتها عن الهجومين.

المصدر: وكالات

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